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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: VW massiv beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht von Donnerstag (09.04.2026) auf Freitag (10.04.2026) ereignete. Noch unbekannte Täter beschädigten in dieser Zeit einen in der Herrenberger Straße nahe einer Bushaltestelle abgestellten VW. Die Täter schlugen mutmaßlich mit einem noch unbekannten Gegenstand massiv auf dem Pkw ein, sodass ein Sachschaden in Höhe etwa 15.000 Euro entstand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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