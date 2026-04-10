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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Freitag (10.04.2026) zwischen 10.00 Uhr und 10.40 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen in der Unteren Burghalde in Leonberg geparkten Toyota. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Das Polizeirevier Leonberg nimmt unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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