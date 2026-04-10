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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrraddiebstahl in der Friedrichstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendeten am Donnerstag (09.04.2026) zwischen 11:00 Uhr und 13:15 Uhr ein am Fahrradständer im Eingangsbereich eines Supermarkts in der Friedrichstraße in Ludwigsburg abgestelltes Pedelec. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein graues Trekking Pedelec der Marke "Conway" mit einem Wert von etwa 5.000 Euro, welches mit einem Schloss gesichert war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oststadt unter Tel. 07141 299200 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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