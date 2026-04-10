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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Gleich zwei mobile Blitzeranhänger beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit wenig Verständnis für die Verkehrssicherheitsarbeit in Weil der Stadt reagierte ein bislang noch unbekannter Täter, der am Donnerstag (09.04.2026) zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage beschädigte. Der sogenannte "Enforcement Trailer" war im Bereich Ostelsheimer Steige in Weil der Stadt aufgestellt. Der Täter besprühte mit pinker Sprühfarbe das Blitzaustrittsfenster am Anhängerkorpus.

Wenig später konnte auf der Bundesstraße 295, im Bereich der Ortseinfahrt nach Weil der Stadt, ein zweiter beschädigter Blitzeranhänger festgestellt werden. Auch dieser war mit pinker Sprühfarbe beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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