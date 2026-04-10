Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Wohnungsbrand in der Reichenberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (09.04.2026) gegen 10:40 Uhr kam es in der Reichenberger Straße in Leonberg-Ramtel zu einem Wohnungsbrand. Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Wohnung des Mehrparteienhauses ein Heizstrahler für Babys genutzt. Nachdem eine Bewohnerin den Heizstrahler ausgeschalten und daraufhin die Wohnung verlassen hatte, könnte durch den Luftzug ein Vorhang an den noch heißen Heizstrahler geweht und hierdurch in Brand geraten sein. Das Feuer breitete sich schnell im gesamten Zimmer aus und erstreckte sich anschließend auf den angrenzenden Wohnungsbalkon. Alarmierte Wehrkräfte konnten das Wohnobjekt räumen und den Brand löschen. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro. Neben der betroffenen Wohnung wurden auch die darüberliegenden sowie die darunterliegende Wohnung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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