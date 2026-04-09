Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: 62-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und wird schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 62-jähriger Fahrer eines Lieferdienstes war am Donnerstag (09.04.2026) gegen 12:10 in Ludwigsburg-Pflugfelden unterwegs, um eine Essensbestellung auszuliefern. Hierzu parkte er seinen Elektro-Smart am Fahrbahnrand der Straße "Im Hafer" und ging seiner Auslieferungstätigkeit nach. Als der 62-Jährige wieder in den Smart einsteigen wollte, kam er versehentlich auf das Gaspedal des betriebsbereiten Elektrofahrzeugs. Der Smart beschleunigte daraufhin unkontrolliert stark, durchbrach eine Hecke und kollidierte mit dem Absperrpfosten eines Fußwegs, bis der Pkw schließlich auf dem Fußweg zwischen der Hecke und einem Wohnhaus zum Stillstand kam. Der 62-Jährige, der nur halb in das Fahrzeug eingestiegen war und sich am Lenkrad des Smart festgehalten hatte, wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und nach medizinischer Versorgung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Smart musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro, der Schaden an Hecke, Fußweg und Absperrpfosten wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell