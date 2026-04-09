Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (08.04.2026) zwischen 09:00 Uhr und 16:30 Uhr ein im Bereich der Fahrradständer am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen abgestelltes Pedelec. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Bulls" mit einem Wert von knapp 5.000 Euro, welches mit einem Schloss gesichert war.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen die Tel. 07142 405-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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