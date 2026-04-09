POL-LB: Böblingen: 15.000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht
Ludwigsburg (ots)
Einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Baiersbronner Straße in Böblingen. Der Unbekannte kollidierte zwischen Dienstag (07.04.2026), 14.30 Uhr und Mittwoch (08.04.2026), 09:40 Uhr mutmaßlich beim Rangieren mit einem auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellten Mercedes. Anschließend fuhr der Unbekannte davon.
Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.
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