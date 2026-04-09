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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Zeugen und mögliche Geschädigte zu verbotenem Fahrzeugrennen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Durch einen Zeugen wurden am Mittwoch (08.04.2026) gegen 18:55 Uhr zwei Fahrzeuge sowie ein Motorrad gemeldet, die sich im Bereich des Industriegebiets bei der Porschestraße in Beihingen mehrfach kürze Rennen geliefert haben sollen. Hierbei sollen die Fahrzeuglenker ihre Fahrzeuge mittig der Fahrbahn aufgestellt und anschließend stark beschleunigt haben. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte eine 19-jährige BMW-Lenkerin und ein 18-jährigen BMW-Lenker, welcher erst seit wenigen Tagen im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, parkend in der Porschestraße antreffen, der unbekannte Motorradlenker hatte sich bereits entfernt.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt nun gegen die beiden Fahrzeuglenker sowie gegen den unbekannten Motorradlenker wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Weitere Zeugen und mögliche Geschädigte des Vorfalls werden deshalb gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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