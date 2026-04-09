Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Rund 250.000 Euro Sachschaden nach Gebäudebrand

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (09.04.2026) kam es gegen 00.40 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Hainbuchenstraße in Bondorf. Aus noch bislang unbekannter Ursache geriet zunächst ein Balkon des Wohnhauses in Brand. Das Feuer griff auf die Fassade des Wohngebäudes und später auf die Wohnräume einer Wohnung im Mehrparteienhaus über. Eine Bewohnerin, welche sich während des Brandausbruchs auf dem betroffenen Balkon befand, konnte sich auf dem benachbarten Balkon in Sicherheit bringen. Durch die alarmierten Feuerwehrkräfte konnte das Wohnhaus evakuiert, alle Hausbewohner unverletzt ins Freie gebracht und anschließend das Feuer gelöscht werden. Am Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 250.000 Euro. Die betroffene Wohnung war nach den Löschmaßnahmen nicht mehr bewohnbar, die Bewohnerin kam bei Familienangehörigen unter. Möglicherweise war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand, die Ermittlungen dauern an.

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