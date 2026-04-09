POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf Parkplatz
Ludwigsburg (ots)
Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (08.04.2026) zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Otto-Konz-Straße in Bietigheim-Bissingen geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.
Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell