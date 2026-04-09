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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen stoppen Dieb

Ludwigsburg (ots)

Ein 67 Jahre alter Mann hatte es am Mittwoch (08.04.2026), gegen 10.40 Uhr auf das Geld einer 78-Jährigen abgesehen. Die Seniorin war zuvor in einem Lebensmitteldiscounter in der Mercedesstraße einkaufen, als sich der 67-Jährige ihr auf dem dazugehörigen Parkplatz plötzlich näherte, in ihre Handtasche griff und über Hundert Euro Bargeld daraus entnahm. Mehrere Zeugen wurden auf die Hilferufe der Frau aufmerksam, erkannten die Situation und hielten den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Das Diebesgut konnte der 78-Jährigen dadurch direkt wieder zurückgegeben werden. Der 67-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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