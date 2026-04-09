POL-LB: Bönnigheim: Wohnhaus mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (09.04.2026) kam es gegen 00.40 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Hainbuchenstraße in Bondorf. Aus noch bislang unbekannter Ursache geriet zunächst ein Balkon des Wohnhauses in Brand. Das Feuer griff auf die Fassade des Wohngebäudes und später auf die Wohnräume einer Wohnung im Mehrparteienhaus über. Eine Bewohnerin, welche sich während des Brandausbruchs auf dem ...

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