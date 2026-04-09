PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Wohnhaus mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Rund 3.000 Euro Schaden verursachten Graffitisprayer, die bereits zwischen Donnerstag (02.04.2026) 23:45 Uhr und Freitag (03.04.2026) 07:00 Uhr einen Gebäudeanbau eines Wohnhauses in der Seestraße in Bönnigheim beschmierten. Die Unbekannten besprühten die Außenfassade großflächig in weißer, roter und schwarzer Farbe. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 11:53

    POL-LB: Bondorf: Rund 250.000 Euro Sachschaden nach Gebäudebrand

    Ludwigsburg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (09.04.2026) kam es gegen 00.40 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Hainbuchenstraße in Bondorf. Aus noch bislang unbekannter Ursache geriet zunächst ein Balkon des Wohnhauses in Brand. Das Feuer griff auf die Fassade des Wohngebäudes und später auf die Wohnräume einer Wohnung im Mehrparteienhaus über. Eine Bewohnerin, welche sich während des Brandausbruchs auf dem ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 10:59

    POL-LB: Sindelfingen: Zeugen stoppen Dieb

    Ludwigsburg (ots) - Ein 67 Jahre alter Mann hatte es am Mittwoch (08.04.2026), gegen 10.40 Uhr auf das Geld einer 78-Jährigen abgesehen. Die Seniorin war zuvor in einem Lebensmitteldiscounter in der Mercedesstraße einkaufen, als sich der 67-Jährige ihr auf dem dazugehörigen Parkplatz plötzlich näherte, in ihre Handtasche griff und über Hundert Euro Bargeld daraus entnahm. Mehrere Zeugen wurden auf die Hilferufe der ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 09:46

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (08.04.2026) zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Otto-Konz-Straße in Bietigheim-Bissingen geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren