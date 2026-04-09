POL-LB: Bönnigheim: Wohnhaus mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht
Ludwigsburg (ots)
Rund 3.000 Euro Schaden verursachten Graffitisprayer, die bereits zwischen Donnerstag (02.04.2026) 23:45 Uhr und Freitag (03.04.2026) 07:00 Uhr einen Gebäudeanbau eines Wohnhauses in der Seestraße in Bönnigheim beschmierten. Die Unbekannten besprühten die Außenfassade großflächig in weißer, roter und schwarzer Farbe. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.
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