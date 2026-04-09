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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Zeugen zu Vandalismus auf Jugendhausgelände gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro verursachten noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (07.04.2026) 20:30 Uhr und Mittwoch (08.04.2026) 07:30 Uhr auf dem Außengelände eines Jugendhauses im Herdweg in Erdmannhausen. Die Unbekannten feierten mutmaßlich auf dem Gelände, welches hinter einer Veranstaltungshalle liegt, eine Party und machten an der Feuerstelle ein Feuer. Hierfür fällten sie einen Baum und schraubten Holzelemente von einer Rutsche eines Spielplatzes ab. Anschließend verfeuerten die Täter die Gegenstände. Des Weiteren wurde eine Sitzbank komplett aus einer Verankerung gerissen und diverser Unrat auf dem Außengelände hinterlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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