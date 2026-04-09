Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Leonberg: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (08.04.2026) gegen 08:40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 bei Leonberg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Lenker eines ebenso noch unbekannten Sattelaufliegers mit Anhänger befuhr den rechten der beiden Fahrstreifen der Überleitung der Bundesautobahn 81 auf die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München. Mutmaßlich aufgrund von stockendem Verkehr kam der unbekannte Sattelzuglenker mit seinem Gespann nach rechts auf den Standstreifen. Hierbei touchierte er einen auf dem Standstreifen stehenden VW. Durch den Streifvorgang wurde der Außenspiegel des VW beschädigt und es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der unbekannte Sattelzug in Richtung München unerlaubt davon. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die sachdienliche hinweise geben können, sich zu melden.

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