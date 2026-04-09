PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Opel beschädigt und weggefahren

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließ ein unbekannter LKW-Lenker, der am Mittwoch (08.04.2026) gegen 19:00 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren die offenstehende Fahrzeugtüre eines in der Stuttgarter Straße in Böblingen geparkten Opel beschädigte. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 12:41

    POL-LB: Böblingen: 15.000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Baiersbronner Straße in Böblingen. Der Unbekannte kollidierte zwischen Dienstag (07.04.2026), 14.30 Uhr und Mittwoch (08.04.2026), 09:40 Uhr mutmaßlich beim Rangieren mit einem auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellten Mercedes. ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 12:02

    POL-LB: BAB 81 / Leonberg: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (08.04.2026) gegen 08:40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 bei Leonberg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Lenker eines ebenso noch unbekannten Sattelaufliegers mit Anhänger befuhr den rechten der beiden Fahrstreifen der Überleitung der Bundesautobahn 81 auf die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München. Mutmaßlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren