Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Opel beschädigt und weggefahren

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließ ein unbekannter LKW-Lenker, der am Mittwoch (08.04.2026) gegen 19:00 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren die offenstehende Fahrzeugtüre eines in der Stuttgarter Straße in Böblingen geparkten Opel beschädigte. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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