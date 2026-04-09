Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannte entwenden Werkzeuge aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (07.04.2026) 19:30 Uhr und Mittwoch (08.04.2026) 05:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter Werkzeug aus einem Firmenfahrzeug, welches in der Eberhardstraße in Holzgerlingen abgestellt war. Auf noch ungeklärte Art und Weise gelangten die Unbekannten in den Innenraum des Fahrzeugs. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf insgesamt rund 7.500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Holzgerlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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