Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte beschädigen Parkautomaten am Rathausplatz

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verursachten zwischen Dienstag (07.04.2026) 22:00 Uhr und Mittwoch (08.04.2026) 06:45 Uhr einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an zwei Parkscheinautomaten auf dem Rathausplatz in Ludwigsburg, indem sie die Bildschirme der Geräte beschädigten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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