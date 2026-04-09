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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Mercedes SLK durch Carport geschoben

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt rund 50.000 Euro entstand am Donnerstag (09.04.2026) gegen 13:00 Uhr bei einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall im Adolf-Greinert-Weg in Kleinglattbach. Ein 31-jähriger Mitarbeiter einer Baufirma rangierte dort im Bereich einer Baustelle mit seinem Lkw, wobei ihm ein Mercedes Sprinter im Weg stand. Da der Sprinter zur selben Baufirma gehörte, stieg der 31-Jährige von seinem Lkw in den Transporter um und wollte diesen zur Seite fahren. Mutmaßlich verwechselte er jedoch Gas- und Bremspedal, so dass der Sprinter unkontrolliert beschleunigte und gegen einen Mercedes SLK prallte, der in einem Carport geparkt war. Dabei wurde aufgrund der Höhe des Sprinters auch ein Teil des Daches des Carports abgerissen. Der SLK wurde etwa fünf Meter nach hinten geschoben und durchbrach die Rückseite des Carports. Dort blieb das Cabrio schließlich an einer Böschung stecken, wobei die vordere Hälfte des Fahrzeugs noch im Carport stand und der hintere Teil einschließlich der Hinterräder in der Luft hing. Da die Gefahr bestand, dass der SLK vollständig über die Böschung kippen könnte, war die Feuerwehr im Einsatz und stützte den Pkw ab. Durch die Baufirma wurde ein Teil des abgerissenen Daches des Carports entfernt und der Sprinter weggefahren. Anschließend wurde der beschädigte SLK von einem Abschleppdienst geborgen. Bei dem Sachverhalt wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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