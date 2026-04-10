Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Spielautomaten in Gaststätte geplündert

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Donnerstag (09.04.2026) mutmaßlich gegen 02.00 Uhr in eine Gaststätte in der Steigstraße in Bietigheim-Bissingen ein. Im Inneren stahlen die Unbekannten rund 400 Euro Münzgeld aus Spielautomaten und versuchten einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen die Tel. 07142 405-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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