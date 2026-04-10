Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: BMW gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am frühen Donnerstag (08.04.2026) in Remseck am Neckar ihr Unwesen. Mutmaßlich gegen 03.30 Uhr stahlen die Unbekannten einen schwarzen BMW X5, der in der Mozartstraße im Ortsteil Aldingen geparkt war. Das Fahrzeug dürfte einen Wert von rund 45.000 Euro haben.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

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