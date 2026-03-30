Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht und ohne Führerschein

Jena (ots)

Zu einer Verkehrskontrolle mit einer 45-jährigen Fahrzeugführerin kam es Sonntagabend im Jenertal. Gleich zu Beginn der Kontrolle beichtete die Dame den Beamten, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein zusätzlich durchgeführter Drogenvortest schlug positiv an, weshalb die Fahrzeugführerin für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gefahren wurde. Der Halter des Fahrzeugs befand sich auf dem Beifahrersitz. Er hatte ebenfalls keine Fahrerlaubnis. Die Fahrerin als auch den Halter erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

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