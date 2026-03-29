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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tankbetrüger kommen nicht weit

Bürgel (ots)

Am Freitag gegen 23 Uhr befuhr eine Streife die B7 von Jena in Richtung Eisenberg. Kurz vor der Ortslage Bürgel fiel den Beamten ein scheinbar verunfallter Pkw auf, neben dem sich zwei junge Männer befanden. Schnell konnte bekannt gemacht werden, dass die jungen Männer ihren Pkw in einer asphaltierten Feldzufahrt wenden wollten, jedoch den Wasserdurchlauf verfehlten und im Graben landeten. Gründe hierfür könnten ein positiver Drogenvortest sowie knapp ein Promille beim Fahrzeugnutzer gewesen sein. Doch damit nicht genug. Im Fahrzeug wurden entwendete Kennzeichen gefunden und es konnte penetranter Dieselgeruch wahrgenommen werden, der von einem Kanister samt Abpumpeinrichtung stammte. Noch in der Nacht wurden die Wohnungen der beiden Täter, die aus dem Burgenlandkreis stammten, durchsucht. Die Handys wurden beschlagnahmt und der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt. Es konnte zudem ermittelt werden, dass beide die entwendeten Kennzeichen kurz zuvor für einen Tankbetrug in Eisenberg am Fahrzeug angebracht hatten. Lediglich die Herkunft des Kanisters samt Inhalt konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die beiden Männer erwarten nun Strafanzeigen wegen Tankbetrug, Diebstahl, Urkundenfälschung sowie Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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