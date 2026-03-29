LPI-J: Abermals Geldbörsen entwendet
Saale-Holzland (ots)
In den letzten Wochen mussten vermehrt Geldbörsendiebstähle in Einkaufsmärkten in Hermsdorf und Eisenberg beklagt werden. Zumeist wurden zuvor Handtaschen unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen liegen gelassen, was sich die Langfinger zu Nutze machten. Gerade ältere Menschen wurden Ziel der Diebe und ihrer Habseligkeiten bestohlen. Die Polizei möchte abermals sensibilisieren, persönliche Gegenstände stets zu beaufsichtigen und keinesfalls Zugangsdaten für Debit- und Kreditkarten in der Geldbörse mitzuführen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell