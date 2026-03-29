LPI-J: Abermals Geldbörsen entwendet

Eisenberg (ots) - Am Freitag gegen 12:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Autofahrer einen Unfall in Eisenberg. Dort parkte ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug in einer Parkbucht der Rudolf-Breitscheid-Straße und wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Während die Verursacherin schnell ermittelt werden konnte, hatte der zuvor geparkte Pkw seinen Standplatz verlassen und konnte nicht mehr angetroffen werden. Derzeit muss zumindest von einem beschädigten linken ...

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