LPI-J: Ohne Pflichtversicherung unterwegs
Weimar (ots)
Am Samstagvormittag kontrollierten die Beamten in der Rießnerstraße einen 73-Jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei wurde festgestellt, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den E-Scooter bestand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Anzeige gefertigt.
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