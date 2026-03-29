LPI-J: Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Weimar (ots) - Am Freitag gegen Mittag beobachteten Zeugen in der Schwanseestraße wie eine männliche Person versuchte, ein Fahrradschloss mittels körperlicher Gewalt aufzubiegen und folglich das Fahrrad zu entwenden. Nachdem die Zeugen ihn ansprachen, flüchtete er ohne Beute in Richtung Innenstadt. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht festgestellt werden. An Fahrradrahmen und Schloss entstand Sachschaden in Höhe ...

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