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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 55-jähriger Skoda-Fahrer die Taubacher Straße in Richtung Martin-Andersen-Nexö-Straße. Hinter ihm fuhr eine 58-jährige Ford-Fahrerin. Kurz nach dem Ortseingang Weimar musste der Skoda-Fahrer aufgrund eines haltenden Busses warten. Dies übersah die Ford-Fahrerin und fuhr auf. Der auffahrende 58-Jährige verletzte sich hierbei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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