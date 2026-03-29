LPI-J: Unfall an Kreuzung

Weimar / Weimarer Land (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden kam es in Klettbach in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen, geriet eine im Wohnzimmer befindliche Heizdecke aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Eine sich im Schlafzimmer befindliche Dame, wurde durch den Rauchmelder geweckt und konnte sich umgehend in Sicherheit bringen und auch die restlichen Anwohner des Hauses warnen. Diese begaben sich ebenfalls in Sicherheit nach ...

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