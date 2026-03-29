LPI-J: Laterne beschädigt
Apolda (ots)
Im Tatzeitraum vom 27.03.2026, 19:00 Uhr bis 28.03.2026, 09:30 Uhr beschädigten der oder die bislang unbekannten Täter eine Straßenlaterne im Bereich der Goldgasse in Apolda. Durch Anwohner konnte hier festgestellt werden, dass das Glas der Laterne mutwillig zerstört wurde. Täterhinweise nimmt die Polizei Apolda entgegen.
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