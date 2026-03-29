LPI-J: Laterne beschädigt

Apolda (ots) - Am 28.03.2026 ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Ortslage Niederroßla. Hierbei befuhr der Fahrer eines Pkw Nissan mit seinem Fahrzeug die Arno-Müller- Straße in Richtung Buttstädter Straße. An der Kreuzung Oberroßlaer Weg beabsichtigte dieser dann geradeaus weiter zu fahren, übersah hier jedoch den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Fahrer eines Pkw Audi. Es kam zum Unfall beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, ...

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