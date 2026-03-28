Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena vom 28.03.2026

Jena (ots)

Sachbeschädigung durch Eier Wurf

Am Freitagmorgen dem 27.03.2026, 06:30 Uhr meldete sich der 26-jährige Wohnungsinhaber und Geschädigte bei der Polizei in Jena. Dieser gab an, dass dessen Balkon zur Wohnung, in Jena Ost-Lobeda, in der Ziegesarstraße 15, massiv mit Eiern beworfen wurde. Beim Eintreffen der Polizei Beamten vor Ort bestätigten sich die Angaben des Geschädigten. Die Parterrewohnung wurde durch unbekannte Täter stark beschädigt/- beschmutzt. In der Tatzeit von Donnerstagabend dem 26.03.26, ca. 20:00 Uhr - Freitagmorgen, 06:30 Uhr haben unbekannte Täter eine Vielzahl von Hühnereiern von außen gegen den Balkon, Hausfassade geworfen. Einzelne Eier gelangten sogar ins innere der Wohnung und beschmutzten hier Fenster und Tapete des Wohnraumes. In diesem Fall bitte die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Hat jemand die Tat beobachtet? Kann jemand Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter der Tel.: 03641/81-0

PKW-Kennzeichen gestohlen

Gleich zwei PKW-Kennzeichen wurden in der Tatzeit vom Montag dem 23.03.2026 gegen ca. 13:30 Uhr bis zum Freitag dem 27.03.2026, 15:15 Uhr in Jena, Lobeda-Ost in der Richard-Zimmermann-Straße Höhe der Hausnummer 9 entwendet. Von den, nebeneinander geparkten PKW wurden jeweils die hinteren Kennzeichentafeln samt Kennzeichenhalterungen von den PKW abgerissen und entwendet. Angegriffen wurden eine PKW VW Touareg (J-AA 88) und ein PKW Peugeot 208 (EF-JJ 171) in diesem Falle bittet die Polizei Jena ebenfalls um Ihre Mithilfe. Kann jemand Hinweise zum Tathergang oder Tatverdächtigen geben. Tel.: 03641/81-0

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