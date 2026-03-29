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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall am Fußgängerüberweg

Apolda (ots)

Am 27.03.2026 ereignete sich gegen 10:05 Uhr am Fußgängerüberweg am Kantplatz in Apolda ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der Fahrer eines VW mit seinem Pkw die Straße Heidenberg aus Richtung Alexanderstraße kommend in Richtung Robert- Koch- Straße. Auf Höhe des Fußgängerüberweges am Kantplatz musste der Fahrer hier verkehrsbedingt durch Fußgänger bremsen. Der hinter ihm fahrende 79jährige konnte jedoch vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Pkw VW Passat nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vor ihm haltende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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