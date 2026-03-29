Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebstahl gescheitert

Weimar (ots)

Am Freitag gegen Mittag beobachteten Zeugen in der Schwanseestraße wie eine männliche Person versuchte, ein Fahrradschloss mittels körperlicher Gewalt aufzubiegen und folglich das Fahrrad zu entwenden. Nachdem die Zeugen ihn ansprachen, flüchtete er ohne Beute in Richtung Innenstadt. Er konnte im Rahmen der Fahndung nicht festgestellt werden. An Fahrradrahmen und Schloss entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Täter führte einen großen Hund mit sich und trug weiße Kopfhörer sowie eine Sonnenbrille und hatte einen schwarzen Rucksack auf. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643-8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

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