LPI-J: Berauscht unterwegs
Weimar (ots)
Am Freitagnachmittag kontrollierten die Beamten in der Moskauer Straße einen Pkw Skoda. Ein durchgeführter Drogentest bei der 33-jährigen Fahrerin verlief positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme wurde veranlasst.
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