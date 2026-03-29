PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Weimar (ots)

Am Samstagabend kontrollierten die Beamten ebenfalls in der Rießnerstraße einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer. An dessen Gefährt war ein Versicherungskennzeichen aus 2025 angebracht. Er hatte bereits eine neue Versicherung abgeschlossen wobei der Versicherungsschutz nachweislich erst ab 01.04.2026 beginnt. Somit führte er den E-Scooter ohne bestehenden Versicherungsschutz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.03.2026 – 08:10

    LPI-J: Ohne Pflichtversicherung unterwegs

    Weimar (ots) - Am Samstagvormittag kontrollierten die Beamten in der Rießnerstraße einen 73-Jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei wurde festgestellt, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den E-Scooter bestand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

    mehr
  • 29.03.2026 – 08:09

    LPI-J: Berauscht unterwegs

    Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag kontrollierten die Beamten in der Moskauer Straße einen Pkw Skoda. Ein durchgeführter Drogentest bei der 33-jährigen Fahrerin verlief positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme wurde veranlasst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 29.03.2026 – 08:08

    LPI-J: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

    Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein 55-jähriger Skoda-Fahrer die Taubacher Straße in Richtung Martin-Andersen-Nexö-Straße. Hinter ihm fuhr eine 58-jährige Ford-Fahrerin. Kurz nach dem Ortseingang Weimar musste der Skoda-Fahrer aufgrund eines haltenden Busses warten. Dies übersah die Ford-Fahrerin und fuhr auf. Der auffahrende 58-Jährige verletzte sich hierbei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren