LPI-J: Ohne Pflichtversicherung unterwegs
Weimar (ots)
Am Samstagabend kontrollierten die Beamten ebenfalls in der Rießnerstraße einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer. An dessen Gefährt war ein Versicherungskennzeichen aus 2025 angebracht. Er hatte bereits eine neue Versicherung abgeschlossen wobei der Versicherungsschutz nachweislich erst ab 01.04.2026 beginnt. Somit führte er den E-Scooter ohne bestehenden Versicherungsschutz.
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