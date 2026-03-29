LPI-J: Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein 55-jähriger Skoda-Fahrer die Taubacher Straße in Richtung Martin-Andersen-Nexö-Straße. Hinter ihm fuhr eine 58-jährige Ford-Fahrerin. Kurz nach dem Ortseingang Weimar musste der Skoda-Fahrer aufgrund eines haltenden Busses warten. Dies übersah die Ford-Fahrerin und fuhr auf. Der auffahrende 58-Jährige verletzte sich hierbei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein ...

mehr