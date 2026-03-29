Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena

Jena (ots)

Feuerwehreinsatz in Jena Wogau

Am Samstagmorgen, kurz vor 10 Uhr wurde der Polizei Jena durch die Rettungsleitstelle ein brennender Baum in Jena Wogau gemeldet. Die Beamten lokalisierten den Baum schließlich am Radweg von Wogau nach Größlöbichau. Anwohner gaben an, dass sie am Vorabend aus diesem Bereich Knallgeräusche vernommen hatten. Man vermutet, dass hier Jugendliche Feuerwerkskörper gezündet hatten. Durch die Beamten konnten Überreste von Feuerwerkskörpern festgestellt werden. Auch die Feuerwehr schätzt ein, dass der Brand bereits vor mehreren Stunden entstanden ist. Der Baum wurde durch das Feuer komplett verbrannt. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Jena entgegen. Tel.: 03641/81-0

Handyraub missglückt

Gleich zwei unbekannte Täter versuchten gemeinschaftlich am Samstag dem 28.03.2026, gegen 16:30 Uhr, dem 19.-jährigen Geschädigten dessen Handy aus der Hand zu entreißen. Der junge Mann war zur Tatzeit zu Fuß in der Karl-Liebknecht-Straße in Wenigenjena, in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Dabei hat dieser mit seinem Handy am Ohr telefoniert. Auf Höhe der Ecke Geschwister Schollstraße kamen plötzlich und unvermittelt zwei unbekannte männliche Täter auf den Geschädigten zu und versuchten diesem mit körperlicher Gewalt das mitgeführte Handy zu entreißen. Auf Grund der Gegenwehr des Opfers missglückte der versuchte Raub des Handys. Einer der männlichen Tatverdächtigen stieß den Geschädigten mit einem gezielten Kopfstoß gegen den Kopf. Der Geschädigte erlitt dadurch eine schwere Gesichtsverletzung und musste zur weiteren Behandlung in die Zentrale Notaufnahme nach Jena verbracht werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eröffnet. Die Kriminalpolizei Jena ermittelt.In diesem Fall bittet die Polizei um Ihre Mithilfe! Hat jemand das Tatgeschehen beobachtet? Gibt es Hinweise auf beteiligte Personen? Kann jemand Angaben zu vermeintlichen Tätern machen? Tel.: 03641/81-0

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