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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Wickede (ots)

Am Samstag, den 14.03.2026 gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Ense die Wickeder Straße in Fahrtrichtung Wickede. An der Kreuzung Wickeder Straße/L 969 beabsichtigte dieser nach links auf die L 969 abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 61-jährigen Werlers. Dieser befuhr die L 969 in Fahrtrichtung Werl. Durch den Aufprall lösten sich Fahrzeugteile, welche einen weiteren, verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 40-jährigen Westönnerin, beschädigten. Der 61-jährige Werler wurde leichtverletzt und seine 61-jährige Beifahrerin aus Werl schwerverletzt einem Krankenhaus in Soest zugeführt. Die kollidierten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. (As)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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