Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Pflastersteinen - Zeuge macht alles richtig

Soest (ots)

Am Freitagmorgen beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie fünf Männer eine Anzahl von 36 Pflastersteinen von einem Privatgrundstück zwischen Soest und Hattrop auf ihren LKW luden und davonfuhren. Der Zeuge machte alles richtig: Er informierte die Polizei und führte sie durch präzise Beschreibung der Täter und der Fluchtrichtung zum flüchtigen LKW. Die Streifenbeamten konnten diesen im Soester Stadtgebiet auffinden und eine Fahrzeugkontrolle durchführen. Bei den fünf Männern aus Rumänien bestand Handlungsbedarf: Zwei mussten erkennungsdienstlich behandelt werden, einer war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben und ihm musste ein Strafbefehl ausgehändigt werden. Zudem roch der Fahrer wahrnehmbar nach Alkohol, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt werden musste, welcher jedoch unter dem Grenzwert blieb. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Männer mit einer Anzeige wegen Diebstahls entlassen und die Pflastersteine an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

