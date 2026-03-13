Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Überladener Lkw aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

Soest (ots)

Am Dienstagmittag, den 10.03.26, kontrollierten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes Soest in Soest-Ampen einen offensichtlich überladenen Lkw. Der Lkw, der eigentlich bis 3,5 Tonnen zugelassen war, brachte ein Gesamtgewicht von stolzen 6,03 Tonnen auf die Waage. Im Ergebnis bedeutet das eine Überladung von über 70 % (2,53 Tonnen).

Dem Fahrer und dem Verlader drohen nun Bußgelder in Höhe von jeweils 380 EUR und Punkte im Fahreignungsregister.

Hinweis für die Medienvertreter: Die angehängten Fotos dürfen für die Veröffentlichung dieser Pressemeldung genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell