Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruchsversuch in Kindertagesstätte

Soest (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Mittwoch, 16:30 Uhr, bis Donnerstag, 06:50 Uhr, in eine Kindertagesstätte am Goebel-Styes-Weg in Soest einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten jedoch bei mehreren Hebelversuchen an den robusten Türen der Einrichtung. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruchsversuch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

