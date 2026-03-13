PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 92-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Soest (ots)

Eine 92-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag (12. März) bei einem Verkehrsunfall in Soest schwer verletzt.

Eine 15-jährige Soesterin wollte gegen 15:45 Uhr im Kreuzungsbereich Brüder-Walburger-Wallstraße / Walburger-Osthofen-Wallstraße / Walburger Tor mit ihrem E-Scooter über eine grün zeigende Fußgängerampel die Fahrbahn überqueren. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Krankenfahrstuhl der 92-Jährigen aus Soest, die die Straße in entgegengesetzter Richtung kreuzte.

Die Seniorin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

