PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer bei Unfall verletzt - flüchtiger E-Scooter-Fahrer gesucht

Lippstadt (ots)

Der Polizei wurde am Mittwoch (11. März) ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich bereits am Montag (9. März) auf der Unionstraße in Lippstadt ereignete.

Ein 23-jähriger Mann aus Lippstadt bog gegen 13:30 Uhr in einer Gruppe mit zwei weiteren Personen mit dem Fahrrad von der Rixbecker Straße nach links auf den Radweg rechtsseitig der Unionstraße ab. In Höhe der Rechtskurve unter der dortigen Unterführung kam ihnen ein augenscheinlich Minderjähriger auf einem E-Scooter entgegen, der nicht auf der für ihn vorgesehenen linken Fahrbahnseite fuhr.

Der 23-Jährige, der an zweiter Stelle in der Gruppe fuhr, kollidierte daraufhin frontal mit dem E-Scooter und stürzte. Dabei zog er sich unter anderem eine Ellenbogenfraktur zu. Auch der bislang unbekannte Fahrer des E-Scooters kam zu Fall, stand aber unmittelbar danach wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle.

Das Verkehrskommissariat sucht nun nach dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer. Er selbst oder Zeugen, die Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 07:54

    POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Geseke (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 69-Jährigen aus Geseke wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Daniel Großert Telefon: ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 20:11

    POL-SO: Vermisstensuche nach 69-jährigem Mann

    Geseke (ots) - Seit dem Mittag des 11.03.2026 wird aus einem Geseker Pflegeheim der 69-jährige Thomas Aplienz vermisst. Herr Aplienz befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage und wird wie folgt beschrieben: - 182cm groß - ca. 80 kg schwer - schulterlange, graue Haare. Bekleidet ist Herr Aplienz vermutlich mit einer blau-weißen Kapuzenjacke, einer dunklen Hose und schwarzen Turnschuhen. Besonders auffällig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren