Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer bei Unfall verletzt - flüchtiger E-Scooter-Fahrer gesucht

Lippstadt (ots)

Der Polizei wurde am Mittwoch (11. März) ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich bereits am Montag (9. März) auf der Unionstraße in Lippstadt ereignete.

Ein 23-jähriger Mann aus Lippstadt bog gegen 13:30 Uhr in einer Gruppe mit zwei weiteren Personen mit dem Fahrrad von der Rixbecker Straße nach links auf den Radweg rechtsseitig der Unionstraße ab. In Höhe der Rechtskurve unter der dortigen Unterführung kam ihnen ein augenscheinlich Minderjähriger auf einem E-Scooter entgegen, der nicht auf der für ihn vorgesehenen linken Fahrbahnseite fuhr.

Der 23-Jährige, der an zweiter Stelle in der Gruppe fuhr, kollidierte daraufhin frontal mit dem E-Scooter und stürzte. Dabei zog er sich unter anderem eine Ellenbogenfraktur zu. Auch der bislang unbekannte Fahrer des E-Scooters kam zu Fall, stand aber unmittelbar danach wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle.

Das Verkehrskommissariat sucht nun nach dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer. Er selbst oder Zeugen, die Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

