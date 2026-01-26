PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Baumaschinen aus Firmenfahrzeug entwendet

St. Wendel (ots)

Über das vergangene Wochenende haben bislang unbekannte Täter in der Winterbacher Straße in St. Wendeler Ortsteil Winterbach einen Firmentransporter aufgebrochen und ca. ein Duzend hochwertige Baumaschinen entwendet. Diese wurden hierfür größtenteils aus den entsprechenden Koffern entnommen. Bei dem aufgebrochenen Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Peugeot Boxer ohne Firmenaufschrift. In den vergangenen Wochen kam es im Bereich der Stadt St. Wendel bereits zu mehreren ähnlich gelagerten Straftaten. Zielrichtung waren jeweils Baumaschinen/Werkzeuge, welche aus Firmenfahrzeuge entwendet wurden. Diesbezüglich wird auf besondere Vorsicht und Wachsamkeit hingewiesen.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei zu melden. Hinweise können entscheidend zur Aufklärung der Taten beitragen.

Zeugenhinweise an die PI Wendel, Tel. 06851/898-0

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

