Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Unfallflucht in Oberthal
Oberthal (ots)
Am Samstag, den 24.01.2026, wurde in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 14:00 Uhr ein in der Rosenstraße in Oberthal auf dem Parkplatz des dortigen Seniorenheims abgestellter Pkw durch einen bislang unbekannten Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Heckbereich der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei St. Wendel sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben könnten. Hinweise werden erbeten telefonisch unter 06851 - 898 0 oder per Mail an pi-wnd@polizei.slpol.de
