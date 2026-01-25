PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Oberthal

Oberthal (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, wurde in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 14:00 Uhr ein in der Rosenstraße in Oberthal auf dem Parkplatz des dortigen Seniorenheims abgestellter Pkw durch einen bislang unbekannten Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Heckbereich der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei St. Wendel sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben könnten. Hinweise werden erbeten telefonisch unter 06851 - 898 0 oder per Mail an pi-wnd@polizei.slpol.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

