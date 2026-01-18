Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Namborn Eisweiler

Namborn-Eisweiler (ots)

Am 17.01.2026 kam es in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:00 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Namborn-Eisweiler zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Am beschädigten Fahrzeug (Toyota YARIS in der Farbe grau)entstand Sachschaden im hinteren rechten Bereich in einer Höhe von 33cm bis 71cm.

Hinweise auf einen Unfallverursacher / das unfallverursachende Fahrzeug gibt es derzeit nicht, da sich der Unfallverursacher nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0oder per mail an pi-wnd@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell