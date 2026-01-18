PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Namborn Eisweiler

Namborn-Eisweiler (ots)

Am 17.01.2026 kam es in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:00 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Namborn-Eisweiler zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Am beschädigten Fahrzeug (Toyota YARIS in der Farbe grau)entstand Sachschaden im hinteren rechten Bereich in einer Höhe von 33cm bis 71cm.

Hinweise auf einen Unfallverursacher / das unfallverursachende Fahrzeug gibt es derzeit nicht, da sich der Unfallverursacher nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0oder per mail an pi-wnd@polizei.slpol.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 10:55

    POL-WND: Verkehrsunfallflucht in St. Wendel

    St. Wendel (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 30.12.2025, 16:30 Uhr und Mittwoch, 31.12.2025, 10:45 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Durchfahren der Balduinstraße in St. Wendel mit einem in Höhe des Anwesens Nr. 56 geparkten Seat Cupra. Der Pkw wurde im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Verursacher flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 16:00

    POL-WND: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe in Theley

    Theley (ots) - Am Samstagnachmittag meldete ein Passant eine Beschädigung an einem Gebäude mit Ladenlokal in der Talstraße in Theley. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass an dem ehemaligen Getränkemarkt eine Scheibe massiv beschädigt worden ist. Das Schadensbild und der Umstand, dass das Gebäude derzeit leer steht, ließen den Schluss zu, dass nicht ein Einbruchsversuch, sondern Vandalismus die Zielrichtung ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 08:26

    POL-WND: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Discounters in Tholey

    St. Wendel (ots) - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Discounters in Tholey Am Mittwochabend in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der St. Wendeler Straße in Tholey ein geparkter Audi im Heckbereich beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit ohne Angaben zum Unfall zu machen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren