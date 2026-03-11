PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: PKW landet im Graben - ein Kind verletzt

Rüthen (ots)

Am 10.03.2026 gegen 20:10 Uhr ereignete sich auf der Lippstädter Straße in Rüthen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Pkw einer 40-jährigen Rüthenerin kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen.

Ersthelfer befreiten die Fahrerin und ihre drei Kinder aus dem Pkw. Ein siebenjähriger Junge wurde bei dem Unfall leicht am Hals verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle Beteiligten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kam, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Jutta Mertin
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

