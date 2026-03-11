PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Stromkabel von Baustelle gestohlen

Warstein (ots)

Der Polizei wurde am Dienstag (10. März) ein Diebstahl von einer Baustelle in der Max-Planck-Straße in Warstein-Belecke gemeldet. In der Zeit zwischen dem 27. Februar und dem 9. März wurden bereits verlegte Stromkabel im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Rohbau entwendet.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 08:38

    POL-SO: Verkehrsunfall an der Kreuzung Stirper Straße/Weingarten - Zeugen gesucht

    Lippstadt (ots) - Am 06.03.26 gegen 17 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Stirper Straße/Weingarten in Lippstadt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 19-jährige Frau befuhr mit ihrem weißen Nissan die Stirper Straße stadtauswärts und beabsichtigte, nach links in die Straße ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 07:59

    POL-SO: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 6. März, 0 Uhr, und Montag, 9. März, 13 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Sonnenau in Lippstadt aufgebrochen. Der Automat stand auf einem Grundstück an der Ecke Sonnenau / Wiedenbrücker Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei öffneten die Täter vermutlich mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren