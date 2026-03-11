Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Stromkabel von Baustelle gestohlen

Warstein (ots)

Der Polizei wurde am Dienstag (10. März) ein Diebstahl von einer Baustelle in der Max-Planck-Straße in Warstein-Belecke gemeldet. In der Zeit zwischen dem 27. Februar und dem 9. März wurden bereits verlegte Stromkabel im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Rohbau entwendet.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

