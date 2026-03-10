PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall an der Kreuzung Stirper Straße/Weingarten - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Am 06.03.26 gegen 17 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Stirper Straße/Weingarten in Lippstadt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 19-jährige Frau befuhr mit ihrem weißen Nissan die Stirper Straße stadtauswärts und beabsichtigte, nach links in die Straße Weingarten abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Renault eines 47-jährigen Lippstädters. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die jeweilige Ampel grün gewesen sei. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Um den Hergang zu klären, sucht die Polizei weitere Zeugen. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß hat sich ein Fahrradfahrer bei den Unfallbeteiligten gemeldet, welcher Angaben zum Unfallhergang machen konnte. Dieser ist mit seinem Fahrrad auf der Stirper Straße stadteinwärts gefahren. Er und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Jutta Mertin
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 07:59

    POL-SO: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Lippstadt (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 6. März, 0 Uhr, und Montag, 9. März, 13 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Sonnenau in Lippstadt aufgebrochen. Der Automat stand auf einem Grundstück an der Ecke Sonnenau / Wiedenbrücker Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei öffneten die Täter vermutlich mit einem ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 07:51

    POL-SO: Exhibitionist entblößt sich vor junger Frau

    Bad Sassendorf (ots) - Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Mann, der sich am Montagnachmittag (9. März) in Bad Sassendorf-Weslarn entblößte. Eine 22-jährige Frau fuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Auto auf der Dorfstraße in Fahrtrichtung Ostinghausen. Im Bereich von Hausnummer 18 sah sie einen Mann, der am rechten Fahrbahnrand stand und sie ansah. Plötzlich habe er seine Jacke hochgezogen, sodass sie sein ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:53

    POL-SO: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt - Verdacht auf Alkohol

    Soest (ots) - Ein 39-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht zu Sonntag (8. März) bei einem Verkehrsunfall auf der B475 zwischen Lippetal und Soest schwer verletzt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss stand. Der Bad Sassendorfer fuhr gegen 3:40 Uhr mit seinem Skoda Octavia auf der B475 in Fahrtrichtung Soest. Auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren