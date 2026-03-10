Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall an der Kreuzung Stirper Straße/Weingarten - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Am 06.03.26 gegen 17 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Stirper Straße/Weingarten in Lippstadt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 19-jährige Frau befuhr mit ihrem weißen Nissan die Stirper Straße stadtauswärts und beabsichtigte, nach links in die Straße Weingarten abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Renault eines 47-jährigen Lippstädters. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die jeweilige Ampel grün gewesen sei. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Um den Hergang zu klären, sucht die Polizei weitere Zeugen. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß hat sich ein Fahrradfahrer bei den Unfallbeteiligten gemeldet, welcher Angaben zum Unfallhergang machen konnte. Dieser ist mit seinem Fahrrad auf der Stirper Straße stadteinwärts gefahren. Er und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

