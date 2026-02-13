Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in unbewohntes Haus

Hauptstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher haben sich in einem unbewohnten Haus zu schaffen gemacht. Die Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch in das Anwesen ein. Durch ein Kellerfenster verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude. Darin durchsuchten sie offensichtlich mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen sie zehn Euro und Werkzeug. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder in der Ortslage Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell