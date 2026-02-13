PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bedrohung in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend bedrohte ein Mann mindestens 14 Personen mit einem Werkzeug. Der Vorfall spielte sich auf einem Supermarktparkplatz in der Zollamtstraße ab. Zeugen gaben gegenüber den Polizeikräften an, dass der Mann eine Axt oder ein Beil dabeihatte. Verletzt wurde niemand. Der Täter war mit dem Werkzeug davongelaufen. Die Beamten ermittelten einen Verdächtigen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eröffnet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

