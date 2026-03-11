PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl an Lkw auf Rastplatz Soester Börde Süd

Soest (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (11. März 2026) kam es auf dem Rastplatz "Soester Börde Süd" an der A44 zu einem Diebstahl an einem abgestellten Lastkraftwagen.

Gegen 04:15 Uhr wurde die Polizei zu der Rastanlage an der A44 in Fahrtrichtung Kassel gerufen. Ein Lkw-Fahrer hatte zuvor festgestellt, dass an seinem Fahrzeug Fahrzeugteile entwendet worden waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer seinen Sattelzug bereits am Dienstag gegen 17:00 Uhr auf dem Rastplatz abgestellt. Als er gegen 04:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass auf der rechten Seite hinter dem Führerhaus zwei Seitenmarkierungsleuchten sowie der dazugehörige Kabelbaum fehlten.

Beschädigungen am Fahrzeug konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

Der betroffene Lkw war auf der Zufahrtsstraße des Rastplatzes in Höhe der Raststätte abgestellt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Sattelzugmaschine mit Auflieger.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 04:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen auf dem Rastplatz "Soester Börde Süd" gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

