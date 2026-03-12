PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Geseke (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 69-Jährigen aus Geseke wird hiermit zurückgenommen. Der Mann wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

  • 11.03.2026 – 20:11

    POL-SO: Vermisstensuche nach 69-jährigem Mann

    Geseke (ots) - Seit dem Mittag des 11.03.2026 wird aus einem Geseker Pflegeheim der 69-jährige Thomas Aplienz vermisst. Herr Aplienz befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage und wird wie folgt beschrieben: - 182cm groß - ca. 80 kg schwer - schulterlange, graue Haare. Bekleidet ist Herr Aplienz vermutlich mit einer blau-weißen Kapuzenjacke, einer dunklen Hose und schwarzen Turnschuhen. Besonders auffällig ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 07:37

    POL-SO: Diebstahl an Lkw auf Rastplatz Soester Börde Süd

    Soest (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (11. März 2026) kam es auf dem Rastplatz "Soester Börde Süd" an der A44 zu einem Diebstahl an einem abgestellten Lastkraftwagen. Gegen 04:15 Uhr wurde die Polizei zu der Rastanlage an der A44 in Fahrtrichtung Kassel gerufen. Ein Lkw-Fahrer hatte zuvor festgestellt, dass an seinem Fahrzeug Fahrzeugteile entwendet worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer seinen ...

    mehr
